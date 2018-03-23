منتخب قطر يطمح لخطف لقب الصداقة مبكراً بلقاء سوريا غداً

2018/03/23 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تدخل منافسات بطولة الصداقة الدولية غداً السبت في اجواء جولتها الثانية حيث يحتضن ملعب مدينة البصرة الرياضية في الساعة السابعة مساءً مباراة مهمة تجمع المنتخب القطري صاحب النقاط الثلاث بنظيره السوري الذي حصل على انتظار في الجولة الاولى.وتكمن أهمية المباراة بان الفوز فيها يعني تتويج العنابي بطلا في وقت مبكر بعد ان تغلب في مباراة الافتتاح على منتخبنا الوطني بثلاثة اهداف مقابل هدفين في حين ان فوز نسور قاسيون يعني تأجيل الحسم الى الجولة الثالثة والاخيرة مع الابقاء على حظوظ المنتخبات الثلاثة قائمة للظفر باللقب.أما التعادل فيضع السوريين في موقف افضل ويمنحهم فرصة التنافس لكنه سيبعد منتخبنا عن اللقب مهما تكن نتيجة مباراته الاخيرة التي سيخوضها امام نسور قاسيون يوم الثلاثاء المقبل.وكانت بطولة الصداقة الدولية قد افتتحت في ملعب مدينة البصرة يوم الاربعاء الماضي وسط اجواء احتفالية مبهرة وبحضور مايقارب 60 الف متفرج رفعوا الاعلام العراقية والقطرية مرحبين بالاشقاء في وطنهم الثاني شاكرين لهم مبادرتهم الاخوية الصادقة في مشاركة العراقيين أفراحهم برفع الحظر.وحضر حفل الافتتاح وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وعدد كبير من الضيوف.وشهد الحفل مشاهد فنية متنوعة حملت معها كلمات ترحيب بالاشقاء في قطر وسوريا كما اكدت على ان العراق يبقى بلد الامن والامان وان ملاعبه جاهزة لاحتضان المنافسات الرياضية الكبيرة، القى بعدها رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود كلمة ترحيبية معلنا بدء منافسات البطولة التي تستمر حتى 27 من آذار الجاري.وحول البطولة عموما ومباراة اليوم تحديدا أبدى المدرب الاسباني للمنتخب القطري {ميغيل سانشيز} إعجابه بالجمهور العراقي الغفير الذي حضر المباراة وشجع العنابي بقوة مشيداً باداء لاعبيه في المواجهة الافتتاحية امام العراق، وانضباطهم العالي والتزامهم بالواجبات التي انيطت بهم مما نتج عنه الظفر بنقاط المباراة الثلاث.وحول مباراته مع المنتخب السوري اليوم قال سانشيز، ان "المباراة ستكون صعبة على فريقي نظرا لقوة المنتخب السوري ووجود لاعبين مميزين بين صفوفه الا ان ذلك لايعني باننا متخوفين من المباراة بل سنخوضها بهاجس الفوز واحراز اللقب مبكرا".وعن احتمال وجود تغيير في تشكيلة فريقه للمباراة قال "ربما يحدث تغييراً على التشكيلة التي خاضت مباراة العراق بسبب تعرض أكثر من لاعب للاصابة سواء في المباراة المذكورة او في الوحدات التدريبية التي اعقبتها".اما مدرب المنتخب السوري، الالماني بيرند ستانج فقد اعرب عن سعادته بزيارة العراق مرة أخرى حاملاً معه ذكريات فترة عمله مدرباً لأسود الرافدين قبل أكثر من عقد ونصف" مبدياً اعجابه الكبير بالمدينة الرياضية وملعب جذع النخلة".وبخصوص مباراة سوريا امام قطر اليوم أفصح ستانج قائلا: بانه يقود فريقا شابا وطموحا حضر الى البصرة من اجل الفوز في مباراتيه المقررتين ضمن البطولة رغم اعترافه بان هذا الامر ليس سهلا" مؤكدا بان "المنتخب القطري منتخبا قويا ومنظما ولا شك بانه سيسعى الى حسم اللقب مبكرا بعد فوزه في المباراة الاولى على العراق وهذا مايجعل المباراة صعبة على طرفيها".وأعرب لاعب المنتخب القطري، المعز علي، عن فرحته الغامرة بزيارة العراق ومشاركته العراقيين افراحهم برفع الحظر كما تحدث عن الحضور القطري في البطولة معتبرا بانها محطة مهمة على طريق الاعداد لبطولة كاس اسيا التي ستقام في الامارات مطلع العام المقبل ، اما عن مباراة اليوم امام نسور قاسيون فاشار نجم العنابي الى ان المنتخب السوري اصبح اكثر تطورا عن أي وقت مضى وبات فريقا متكاملا ومع ذلك فان اعيننا اليوم على نقاط المباراة الثلاث ولا سواها وقد اعددنا العدة لذلك .وذكر نجم المنتخب السوري فراس الخطيب ان "وجودنا في هذه البطولة ليس من اجل اكمال عدد الفرق المشاركة في هذا التجمع الاخوي وانما قدمنا لاثبات علو كعب الكرة السورية وان جميع لاعبي الفريق مصممون على انتزاع لقب هذه البطولة رغم قوة المنافسه بين المنتخبات الثلاثة المشاركة في هذا التجمع".وأكد "على نجاح مباراة الافتتاح بالحضور الجماهيري الكبير وتشجعه الحضاري والمثالي الذي اعطى رونقا جميلا للمباراة، وقد سعدنا كثيرا ونحن نرى ملعب جذع النخلة بهذه التحفة الجميلة والرائعة، فهذا الملعب يعتبر من افضل الملاعب الاسيوية والعربية حيث صمم وفق المقاييس الدولية، بل تفوق على الكثير من الملاعب العالمية لهندسته الرائعة".من جهته عبر مدافع المنتخب السوري علاء الشبلي عن سعادته "بالحفاوة والكرم العراقي الذي لقاه وفد بلاده خلال تواجده في مدينة البصرة التي ضرب ابنائها اروع الامثلة في الكرم العربي الاصيل".وذكر الشبلي ان "وفدنا الذي يشارك في البطولة سعيد جداً بزيارة هذه المدينة الجميلة بعناوينها الادبية والتاريخية والرياضية اما عن مباراة اليوم التي تجمعنا مع المنتخب القطري فنوكد وبدون غرور ان فريقنا جاء للمنافسة على اللقب".ووصف مدرب منتخبنا الوطني باسم قاسم إقامة البطولة بالحدث التاريخي الذي اسعد الجماهير العراقية التي تعيش حاليا افراح رفع الحظر" مضيفا بان "هذا الملتقى خطوة بالاتجاه الصحيح من اجل تعميق العلاقات بين الاشقاء وما حضور منتخبي قطر وسوريا للمشاركة في البطولة الا دليل على هذا القول".وبخصوص النتيجة التي آلت اليها مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري اعترف قاسم "بان المنتخب قدم أسوأ مبارياته منذ استلامه مهمة قيادته" مشيرا الى ان "الخسارة امام قطر لها اسباب يجب التعامل معها بمنطق بعيداً عن العواطف وابرزها الارهاق الذي عانى منه اللاعبون سواء المحترفين منهم او المحليين والذين كانوا تحت تاثير الاجهاد الكبير ولم يقدموا مستوياتهم المعروفة".وأوضح "بان اثنين من المحترفين وصلا الى البصرة يوم الثلاثاء أي قبل المباراة بيوم واحد وهناك اخرين وصلوا يوم الاثنين وازاء ذلك علينا ان ندرك حجم المعاناة التي رافقتنا في المباراة".أما عن اللاعبين المحليين فأكد قاسم انه "كان يتمنى إرجاء الدور الاخير او تقديمه على أقل تقدير بغية اتاحة الفرصة امام لاعبي الدوري للاستشفاء ورفع ضغط المباريات عنهم".واوضح ان "خيرة مدربي العالم لايمكن ان ينجح بعمله في ظروف كهذه".وتابع ان "بعض المراكز في المنتخب تعاني من عقم مستعصي لاسيما في المواقع الدفاعية وانه سيعمل مع زملاءه في الجهاز الفني على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذا الامر".وعبر مدرب حراس منتخبنا الوطني هاشم خميس عن "سروره للحضور الجماهيري الكبير الذي احتضنه ملعب جذع النخلة في افتتاح بطولة الصداقة الدولية التي نضمها اتحاد الكرة العراقي دعما لرفع الحظر الكلي عن ملاعبنا كافة".واوضح خميس ان "الخسارة بثلاثة اهداف لهدفين في مباراة الافتتاح لم تكن في حسبان مفكرة الجهاز الفني الذي قاد فريقنا في هذه المباراة إذ تفاجئنا بالمستوى المتراجع فنيا الذي ظهر عليه لاعبو منتخبنا الوطني" مبينا ان "المشاركة في هذه البطولة ليست للفوز بلقبها وانما لنؤكد للجميع عن قدرة العراق على تنظيم البطولات الكبرى في ملاعبنا وفي جميع مدننا التي تنعم بالامن والامان والبنى التحتية من ملاعب وقاعات رياضية متطورة ومصممه وفق القياسات العالمية".وأكد ان "الخسارة امام قطر ليس نهاية المطاف وانه متفائل بمستقبل أسود الرافدين".من جانبه قال الاعلامي معتصم عايد روس من جريدة العرب القطرية "لا يسعني الا ان ابارك للعراقيين افراحهم برفع الحظر الجزئي رغم اننا كنا نتمنى ان يرفع الحظر كليا لاسيما عن ملعب الشعب الدولي الذي احتضن نجوم الكرة العربية في مناسبات كثيرة".واوضح عايد ان "ملعب جذع النخلة تحفة معمارية مبهرة توازي افضل الملاعب العالمية كما ان هذا التجمع الاخوي يعد فاتحة خير للكرة العراقية التي عرفت بامجادها" مؤكدا بان "الجمهور العراقي هو نجم البطولة الاول".وعن رأيه في مباراة الافتتاح قال "لم يظهر المنتخب العراقي بالمستوى المطلوب حيث كنا ننتظر منه الكثير على غرار ما شاهدناه منه سابقا لاسيما في المباراة التي تغلب فيها على قطر في منافسات خليجي23، اما العنابي ورغم الضغوطات على الفريق الا انه تمكن من مجاراة المنتخب العراقي والتفوق عليه واتمنى ان يقدم الفريق المستوى المطلوب في مباراة اليوم أمام سوريا ويتوج باللقب مبكراً".وبسيناريوهات قد تكون غير متوقعة خرج منتخبنا الوطني من مباراة افتتاح بطولة الصداقة الدولية خاسراً أمام منافسه القطري بثلاثة اهداف مقابل هدفين بعد عرض مخيب للامال لم يتوقعه اشد المتشائمين رغم ان الفريق لعب بصفوف متكاملة بعد ان استعاد جميع عناصره الاساسية المحترفة.وظهرت تباشير التفوق القطري مبكراً عطفاً على الاداء الجميل الذي صاغ مفرداته المدرب الاسباني ميغيل سانشيز ونفذها لاعبوه على الارض بمهارة ودقة لاسيما في الانضباط الدفاعي العالي والقيام بالطلعات العكسية السريعة التي كان محورها اللاعب المهاري {أكرم عفيف} الذي اربك دفاعات منتخبنا في غير مناسبة وتمكن من تسجيل هدفين جميلين وبالمقابل لم يقدم منتخبنا الاداء المنتظر منه اذ عاب عليه البطء في التحضير وتباعد المسافات وكثرة الكرات المقطوعة وضعف الرقابة فضلا عن هبوط واضح في درجة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.وحتى عندما اراد باسم قاسم التصحيح لم تجد تبديلاته نفعا الا عند مشاركة علي حصني الذي لم يسعفه الوقت في تغيير النتيجة كما فعل خلال منافسات خليجي 23 وعطفا على هذه المعطيات فقد ذهب الفوز الى الجانب الاكثر استحقاقا.وعبر ابناء مدينة البصرة الفيحاء عن فرحتهم وسرورهم لاحتضان محافظتهم الاشقاء العرب وهم يشاركون العراقيين أفراحهم برفع الحظر المفروض على ملاعبنا منذ سنين طويلة اذ انتشرت في شوارع البصرة اليافطات المرحبة بالضيوف الذين حضروا لاكمال مشروع رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.واشاد الوفدان الشقيقان السوري والقطري بالجمهور العراقي الذي حضر مباراة الافتتاح التي انتهت عنابية بثلاثة اهداف مقابل هدفين لمنتخبنا الا ان الجمهور كان مثاليا ورائعا في استقباله للمنتخب القطري وتشجيعه الحضاري طيلة وقت المباراة.واصطحب الوفد القطري المشارك في البطولة شيفا لبنانيا لتحضير الوجبات الغذائية للاعبي الفريق ليس رفضا للمائدة العراقية وانما جاء بناء على منهاج غذائي متكامل وفق دراسة علمية اعدت من قبل الاختصاصين الذي يشرفون على اعداد العنابي.وفي خطوة مميزة قام بها اتحاد الكرة العراقي عندما قام باصدار كراس يتضمن تقديما للبطولة وتعريفا بالمنتخبات المشاركة فيها مع نبذة مختصرة عن مدينة البصرة الفيحاء وشرحا مفصلا عن الشخصيات والاماكن التاريخية في المدينة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب قطر يطمح لخطف لقب الصداقة مبكراً بلقاء سوريا غداً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب قطر يطمح لخطف لقب الصداقة مبكراً بلقاء سوريا غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).