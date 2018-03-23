2018/03/23 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الحشد تعثر على احزمة ناسفة واسلحة في الحضر بالموصل

بغداد/..



عثرت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، على اعتدة وأسلحة واحزمة ناسفة معدة للتفجير تابعة لتنظيم داعش جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذ الجهد الهندسي التابع للحشد وقوات سرايا الدفاع الوطني في الحشد عملية امنية في قرية المشاعيف - جزيرة اعالي الفرات".

واضاف البيان ان "العملية اسفرت عن العثور على اعتدة وأسلحة واحزمة ناسفة معدة للتفجير تابعة للارهابيين".



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