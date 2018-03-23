الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


قوات الحشد تعثر على احزمة ناسفة واسلحة في الحضر بالموصل
2018/03/23 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قوات الحشد تعثر على احزمة ناسفة واسلحة في الحضر بالموصل

بغداد/..

عثرت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، على اعتدة وأسلحة واحزمة ناسفة معدة للتفجير تابعة لتنظيم داعش جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذ الجهد الهندسي التابع للحشد وقوات سرايا الدفاع الوطني في الحشد عملية امنية في قرية المشاعيف - جزيرة اعالي الفرات".

واضاف البيان ان "العملية اسفرت عن العثور على اعتدة وأسلحة واحزمة ناسفة معدة للتفجير تابعة للارهابيين".

انتهى 6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الحشد تعثر على احزمة ناسفة واسلحة في الحضر بالموصل) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الحشد تعثر على احزمة ناسفة واسلحة في الحضر بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عبطان يقدم للجوية ملعب كربلاء مجانا مع منحة مالية في مشاركته الاسيوية
⋙ معلم أجنبي يخنق تلميذا في مدرسة بدبي
⋙ اطلاق نار واحتجاز رهائن في متجر جنوب فرنسا
⋙ واع / أمطار رعدية ابتداءً من يوم غد في اربع محافظات
⋙ غدا.. على ملعب البصرة الدولي قطر وسوريا في بطولة الصداقة الدولية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو ... مرجع ديني سياسيو العراق انتجوا "فساداً مابعده فساد"
⋙ مواصفات الصواريخ الأمريكية التي تحصل عليها السعودية (فيديو وصور)
⋙ بالصورة ....الولايات المتحدة تكرم العراقية "ام قصي التي فتحت دارها للناجين من جريمة سبايكر " ضمن اشجع خمس نساء بالعالم
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد