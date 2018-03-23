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امنية ديالى: عبوة في الندا تقتل ثلاثة جنود وتصيب اخرين
2018/03/23 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشف اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الجمعة، عن انفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش في منطقة الندا شرق بعقوبة أودت بحياة ثلاثة جنود وإصابة رابع بجروح، فيما اشارت الى توجيه بتكثيف البعد الاستخباري لانهاء ما تبقى من خلايا تنظيم "داعش".واضاف الحسيني، ان "جريمة داعش لن تؤثر على معنويات القوى الامنية"، مؤكدا انه "وجه بتكثيف البعد الاستخباري في منطقة الندا بشكل عام لانهاء ما تبقى من فلول خلايا تنظيم داعش الارهابي".

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