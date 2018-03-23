موسيقى فيلم «ساوند أوف ميوزيك» وألبومات أخرى كنز وطني أمريكي

2018/03/23 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الموسيقى التصويرية لفيلم (ذا ساوند أوف ميوزيك/صوت الموسيقى) وألبوم فريق الروك البريطاني فليتوود ماك (رومرز) الذي صدر عام 1977 وأغنية (فوتلوس) التي صدرت عام 1984 من بين 25 تسجيلا أدرجت على قائمة الكنوز الوطنية التي ينبغي الحفاظ عليها في مكتبة الكونجرس الأمريكي.

ومن بين الأعمال الموسيقية التي اختيرت لأهميتها الثقافية والتاريخية وأدرجت في سجل التسجيلات الوطنية بمكتبة الكونجرس أغنية توني بينيت (أي ليفت ماي هارت إين سان فرانسيسكو) وأغنية (روك أراوند ذا كلوك) لفريق الروك الأمريكي بيل هيلي أند ذا كوميتس وأغنية (ماي جيرل) لفريق تيمبتيشنز التي صدرت عام 1964.

وذكرت أمينة مكتبة الكونجرس كارلا هايدن في بيان إن التسجيلات التي تمتد بين عامي 1911 و 1996 تبرز “لحظات تاريخية وثقافات متنوعة وذكريات مشتركة” في الثقافة الأمريكية.

وبهذه الاختيارات يصبح عدد الأعمال الموسيقية المسجلة في مكتبة الكونجرس 500.



وكل عام يجري اختيار 25 تسجيلا صدرت قبل عشرة أعوام على الأقل.

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