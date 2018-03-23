ماذا سيحدث في اقليم كوردستان غدا السبت؟

2018/03/23 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بدء موجة جديدة من الامطار ابتداء من يوم غد السبت.وذكرت المديرية في بيان ان محافظات "اربيل ، السليمانية، كركوك، دهوك" ستشهد امطار رعدية يوم غد السبت.واضاف البيان "ان الامطار ستكون مصحوبة برياح ودرجات الحرارة الصغرى ستكون 13 درجة والعظمى 27 درجة في محافظة كركوك".

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