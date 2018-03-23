الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


العراق:الحشد الشعبي يستولي على عجلة للدواعش شمال شرق ديالى
2018/03/23 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر مصدر في الحشد الشعبي في تصريح له اليوم الجمعة :" ان قوات اللواء وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من الاستيلاء على عجلة للدواعش في منطقة  (جنت )في اطراف ناحية السعدية". واوضح:" ان العملية انطلقت في ساعة مبكرة اليوم واسفرت عن تفتيش مساحات شاسعة من القرى والقصبات لتعقب البؤر والخلايا الداعشية ومنعها من تنفيذ مخططاتها او التسلل الى المناطق والقواطع الأمنية".

   انتهى.ر.م   

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