العراق:الحشد الشعبي يستولي على عجلة للدواعش شمال شرق ديالى

2018/03/23 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مصدر في الحشد الشعبي في تصريح له اليوم الجمعة :" ان قوات اللواء وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من الاستيلاء على عجلة للدواعش في منطقة (جنت )في اطراف ناحية السعدية". واوضح:" ان العملية انطلقت في ساعة مبكرة اليوم واسفرت عن تفتيش مساحات شاسعة من القرى والقصبات لتعقب البؤر والخلايا الداعشية ومنعها من تنفيذ مخططاتها او التسلل الى المناطق والقواطع الأمنية".انتهى.ر.م

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