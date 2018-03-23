2018/03/23 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تنزيل نادي الاسحاقي الى الدرجة الثانية وتغريمه مبلغاً مادياً

23/03/2018 13:09:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / ح.ك

عدت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، فريق نادي الاسحاقي خاسراً مباراته امام فريق نادي بلد الرياضي 3-0 وتنزيله درجة ادنى وتغريمه مبلغا مادياً.

وذكر امين سر اللجنة طارق عبد الحافظ في بيان لاتحاد الكرة، تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، إن "اللجنة عقدت اجتماعاً، لبحث التداعيات التي حصلت في دوري محافظة صلاح الدين".

واضاف ان "اللجنة عدت فريق نادي الاسحاقي خاسرا امام فريق نادي بلد بثلاثة اهداف مقابل لاشي وتغريمه مبلغا ماديا قدره عشرة ملايين دينار تدفع الى حسابات الاتحاد".

واشار الى ان "اللجنة قررت تنزيل نادي الاسحاقي الى مصاف الدرجة الثانية لثبوت مخالفاته في دوري محافظة صلاح الدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / تنزيل نادي الاسحاقي الى الدرجة الثانية وتغريمه مبلغاً مادياً) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / تنزيل نادي الاسحاقي الى الدرجة الثانية وتغريمه مبلغاً مادياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).