ملعب كربلاء متاح مجاناً للصقور في الاسيوية

2018/03/23 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادقدم وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، ملعب كربلاء الدولي الى نادي القوة الجوية "مجانا"، للفريق لخوض المباريات عليه رسمياً في كاس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.واوضح الزيدي، أننا "نشيد بالدور الكبير لوزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بدعمه اللامحدود للرياضة العراقية، خاصة بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها بعودة انديتنا باللعب على ارضنا ورفع الحظر عن الملاعب العراقية".

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