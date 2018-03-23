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هذه كواليس مشاجرة سانشيز ولاعبي مانشستر يونايتد
2018/03/23 | 13:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ الغد برس:انفعل عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، على زميلهم التشيلي أليكسيس سانشيز، بين شوطي لقاء إشبيلية الإسباني الذي انتهى بفوز الأخير (2-1)، على ملعب أولد ترافورد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

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وكان سانشيز قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من آرسنال، إلا أنه فشل في الظهور بالصورة المطلوبة مع الشياطين الحمر حتى الآن.ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن بعض لاعبي اليونايتد قد انفعلوا على سانشيز بين شوطي مباراة إشبيلية، وانتقدوا أداء نجم برشلونة الأسبق بسبب عدم قيامه بواجباته داخل الملعب.واوضحت الصحيفة أن النجم التشيلي صاحب الـ29 عامًا هز كتفيه متجاهلا حديث زملائه في مانشستر يونايتد.وودع مان يونايتد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الـ16 على يد إشبيلية، كما فقد الأمل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في تصدر جاره مانشستر سيتي جدول الترتيب بفارق كبير.

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