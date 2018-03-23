ميسي وفالفيردي والرقص مع الذئاب !

2018/03/23 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ بات الحديث مملا ومكررا عن إن برشلونة لايقدم أداءا جميلا وملهما كما كان في السنوات الماضية …مالمطلوب إذن من فريق يتصدر الليجا بشكل مريح ومتأهل لنهائي كأس ملك أسبانيا وينافس بقوة على الفوز بدوري أبطال أوروبا وسوف نستعرض في هذا التقرير بعضا من الملامح الخفية لتفوق فالفيردي وميسي سويا .

1_ليونيل ميسي لايزال يقدم موسم إستثنائي بأتم معنى الكلمة ..عبقرية ميسي تتجلى في إنه ساعد فالفيردي كثيرا على تخطى خسارة نيمار بإمتياز.

2_فالفيردي لم يكن يستطيع تغيير طريقة لعب برشلونة منذ بداية الموسم خاصة وإن الفريق لفترات طويلة يلعب ب4_3_3 معتمدا على مثلث ال MSN بأدوار تكتيكية كبيرة .

3_أكبر مشكلة واجهت إنريكي الموسم الماضي هي تراجع مستوى بوسكيتس وإنيستا بدنيا وفنيا وهذا أثر بشكل كبير على قوة الفريق وهذا في النهاية أدى لخسارة الليجا ودوري أبطال أوروبا.

3_ فالفيردي حمل إرث كبير للغاية ….صعوبات بالجملة …أولا رحيل نيمار بشكل مفاجيء…تخيل انت مدرب تأتي لبرشلونة الذي مطالب من العالم دائما باداء بشكل كبير وملهم عن دونه من فرق العالم كبيرها وصغيرها مع تراجع بوسكيتس وإنيستا ثم تحمل خسارة مدوية من ريال مدريد .

4_ فالفيردي قرر تغيير شكل برشلونة …الهجوم وفتح الملعب بشكل كبير لن يجدي نفعا …قرر فالفيردي تغيير أدوار راكيتتش ..اللعب بجوميز وفيدال وباولينيو بالتناوب كل له أدوار مرسومة ومحفوظة لمداوة تراجع بوسكيتس وإنيست بدنيا….مع الوقت نجح إنيستا وبوسكيتس في التعافي والظهور بشكل مميز .بدأت الثقة تعود للفريق ولايمكن تجاهل تراجع مستوى لويس سواريز بداية الموسم وتأثره بالإصابات والإرهاق ورحيل نيمار…التجانس بين الثنائي كان ملهما بشدة.

5_ كل هذه التغييرات التكتيكية والخططية داخل الفريق ربما لم تكن تجدي نفعا إذا لم يبدع ميسي…ميسي بتألقه وإبداعه المستمر أولا ساهم في رفع الحالة المعنوية بشكل كبير للفريق … قاد الفريق للإنتصار على الجميع في أسبانيا …أعاد الهيبة للفريق وهذا مهم بشكل كبير ….إذا نجح برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون حدثا إستثنائيا وملهما للغاية …وفي حال لم ينجح الفريق في الفوز باللقب الأوروبي …على جماهير برشلونة أن لاتغضب …هو موسم إنتقالي …الدور المقبل في الموسم القادم لن يكون على ميسي فقط بل على الإدارة وعلى فالفيردي أن يبدئا في التخطيط لتغيير نسق الفريق وإعادته للصورة التي يعرفها الجماهير ..هذا لن يتم بصفقات هجومية تشعل السوشيال ميديا والصحافة ولكن بتنظيم الملعب بصفقات تعيد القوة للطرف الأيمن وتجعل من كوتينيو وديمبلي متوهجان قادران على إستكمال مسيرة التألق والإبداع التي عاشها برشلونة سابقا.

6_ مؤكد ميسي يشعر بدور فالفيردي لذا هو سعيد في طريقة اللعب الحالية ومتأكد بان فالفيردي مدرب كبير ذو شخصية إستثنائية وملهمة.

7_ مافعله ميسي وفالفيردي سويا هذا الموسم سيظل عالقا في تاريخ كرة القدم …الثنائي تحملا تبعات الرقص مع الذئاب من صحافة منافسة وإعلام كان سيقتل برشلونة ويقطعه إربا إربا في حال الفشل وكان برشلونة وقتها سيدخل دائرة مظلمة تماما …لايمكن نسيان دور راكيتيش الذي قدم أدوار عظيمة ومؤثرة في الحفاظ على منظومة برشلونة.

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