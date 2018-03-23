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بن عطية: في يوفنتوس تتعلم أن تفوز لا أن تلعب كرة قدم جميلة
2018/03/23 | 13:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هيثم محمد    فيسبوك      تويتر أشاد المهدي بن عطية، لاعب يوفنتوس، بالعقلية التي يمتلكها فريقه، مشيرا أن الفوز هو الأهم في تورينو، وليس لعب كرة القدم الممتعة.

وذكر قائد أسود الأطلس في لقاء مع "توتو سبورت": "عقلية يوفي تختلف عن أي نادي لعبت فيه من قبل، يطلبون منك أن تضحي كثيرا في البداية حتى تعطي 110 بالمائة في كل المباريات".

واوضح: "هنا لا يطلبون منك أن تلعب بجمالية، أو كيف تلعب من الأساس، المهم هو تحقيق الفوز".

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وأردف: "أريد أن أنقل تلك العقلية لمنتخب بلادي في المونديال، ولكن الآن التركيز على يوفنتوس".

وأكمل: "أفضل استعداد للمونديال سيكون بالفوز بالسكوديتو، يوجد كذلك دوري الأبطال المهم جدا لجماهيرنا".

وأتم: "لا يوجد شعور أفضل من التتويج بكل البطولات، كيف يكون الربيع دون أن تنافس على بطولات في شهر مارس".

وسيغيب المغربي عن لقاء فريقه بدوري الأبطال أمام ريال مدريد بداعي الإيقاف.

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