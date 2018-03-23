الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عنصرين بـ”داعش” في سيطرة شمالي تكريت

2018/03/23 | 13:15

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في أمن 23 مارس, 2018 2 زيارة

بغداد/SNG

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن القاء القبض على عنصرين ينتميان لتنظيم “داعش” بكمين في سيطرة أمنية شمالي تكريت.

وذكرت المديرية في بيان صحفي تلقت SNG نسخة منه، إن “رجال مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين ألقت القبض على اثنين من الارهابيين في كمين محكم نصب لهما في سيطرة ابو عكرب بتكريت في محافظة صلاح الدين”.واضافت المديرية، أنهما “من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش وتنفيذهما عمليات ارهابية”.

يشار الى ان المديرية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بقضايا جنائية و”ارهابية” وذلك بعمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة من بغداد والمحافظات.

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