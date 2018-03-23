الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عنصرين بـ”داعش” في سيطرة شمالي تكريت
2018/03/23 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في أمن 23 مارس, 2018 2 زيارة

بغداد/SNG

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن القاء القبض على عنصرين ينتميان لتنظيم “داعش” بكمين في سيطرة أمنية شمالي تكريت.

وذكرت المديرية في بيان صحفي تلقت SNG نسخة منه، إن “رجال مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين ألقت القبض على اثنين من الارهابيين في كمين محكم نصب لهما في سيطرة ابو عكرب بتكريت في محافظة صلاح الدين”.واضافت المديرية، أنهما “من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش وتنفيذهما عمليات ارهابية”.

يشار الى ان المديرية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بقضايا جنائية و”ارهابية” وذلك بعمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة من بغداد والمحافظات.

sngiq.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/تنزيل-150x150
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عنصرين بـ”داعش” في سيطرة شمالي تكريت) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عنصرين بـ”داعش” في سيطرة شمالي تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).

كامل التفاصيل في: SNG الاخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عبطان يقدم للجوية ملعب كربلاء مجانا مع منحة مالية في مشاركته الاسيوية
⋙ معلم أجنبي يخنق تلميذا في مدرسة بدبي
⋙ اطلاق نار واحتجاز رهائن في متجر جنوب فرنسا
⋙ واع / أمطار رعدية ابتداءً من يوم غد في اربع محافظات
⋙ غدا.. على ملعب البصرة الدولي قطر وسوريا في بطولة الصداقة الدولية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو ... مرجع ديني سياسيو العراق انتجوا "فساداً مابعده فساد"
⋙ مواصفات الصواريخ الأمريكية التي تحصل عليها السعودية (فيديو وصور)
⋙ بالصورة ....الولايات المتحدة تكرم العراقية "ام قصي التي فتحت دارها للناجين من جريمة سبايكر " ضمن اشجع خمس نساء بالعالم
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد