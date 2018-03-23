وصول حافلات تقل مسلحين ومدنيين تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

2018/03/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..وصلت الحافلات التي تقلّ مقاتلين ومدنيين تم إجلاؤهم أمس من حرستا في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.وفي أول عملية إجلاء من الغوطة الشرقية، خرج الثلاثاء 1580 شخصاً بينهم أكثر من 400 مقاتل من حركة […]

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