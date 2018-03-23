2018/03/23 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هاتف_بشبوش زكية المرموق ، حين ترتدي فساتين القصائد (2)......هذا الزمن ميت منذ فترة ليست بالقصيرة ، حيث المنحى في تفضيل الراقصات وعارضات الجسد على الثقافة والأدب .
عهد حركات التحرر لم نعد نسمع به كما كان سابقا ، لقد تحطم على يد الآلة التكنلوجية المتوحشة والمتفوقة بشكل كبير على كل البطولات التي تظهر ، وإذا ماظهر شخص يعيد تلك الأمجاد التحررية يختفي فجأة وعلى حين غرةٍ كما حصل مع الرجل الثوري الفنزويل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - زكية المرموق ، حين ترتدي فساتين القصائد (2)......) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عهد حركات التحرر لم نعد نسمع به كما كان سابقا ، لقد تحطم على يد الآلة التكنلوجية المتوحشة والمتفوقة بشكل كبير على كل البطولات التي تظهر ، وإذا ماظهر شخص يعيد تلك الأمجاد التحررية يختفي فجأة وعلى حين غرةٍ كما حصل مع الرجل الثوري الفنزويل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - زكية المرموق ، حين ترتدي فساتين القصائد (2)......) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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