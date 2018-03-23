2018/03/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش زكية المرموق ، حين ترتدي فساتين القصائد (2)......هذا الزمن ميت منذ فترة ليست بالقصيرة ، حيث المنحى في تفضيل الراقصات وعارضات الجسد على الثقافة والأدب .عهد حركات التحرر لم نعد نسمع به كما كان سابقا ، لقد تحطم على يد الآلة التكنلوجية المتوحشة والمتفوقة بشكل كبير على كل البطولات التي تظهر ، وإذا ماظهر شخص يعيد تلك الأمجاد التحررية يختفي فجأة وعلى حين غرةٍ كما حصل مع الرجل الثوري الفنزويل......

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