الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


#هاتف بشبوش - زكية المرموق ، حين ترتدي فساتين القصائد (2)......
2018/03/23 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هاتف_بشبوش زكية المرموق ، حين ترتدي فساتين القصائد (2)......هذا الزمن ميت منذ فترة ليست بالقصيرة ، حيث المنحى في تفضيل الراقصات وعارضات الجسد على الثقافة والأدب .

عهد حركات التحرر لم نعد نسمع به كما كان سابقا ، لقد تحطم على يد الآلة التكنلوجية المتوحشة والمتفوقة بشكل كبير على كل البطولات التي تظهر ، وإذا ماظهر شخص يعيد تلك الأمجاد التحررية يختفي فجأة وعلى حين غرةٍ كما حصل مع الرجل الثوري الفنزويل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - زكية المرموق ، حين ترتدي فساتين القصائد (2)......) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#هاتف بشبوش - زكية المرموق ، حين ترتدي فساتين القصائد (2)......) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عبطان يقدم للجوية ملعب كربلاء مجانا مع منحة مالية في مشاركته الاسيوية
⋙ معلم أجنبي يخنق تلميذا في مدرسة بدبي
⋙ اطلاق نار واحتجاز رهائن في متجر جنوب فرنسا
⋙ واع / أمطار رعدية ابتداءً من يوم غد في اربع محافظات
⋙ غدا.. على ملعب البصرة الدولي قطر وسوريا في بطولة الصداقة الدولية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو ... مرجع ديني سياسيو العراق انتجوا "فساداً مابعده فساد"
⋙ مواصفات الصواريخ الأمريكية التي تحصل عليها السعودية (فيديو وصور)
⋙ بالصورة ....الولايات المتحدة تكرم العراقية "ام قصي التي فتحت دارها للناجين من جريمة سبايكر " ضمن اشجع خمس نساء بالعالم
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد