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جون بولتون.. صقر آخر يكمل دائرة التعصب بإدارة ترمب
2018/03/23 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ دولي المرشح الجديد لمنصب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون وصفه أحد المواقع البريطانية بأنه يميني متشدد ومستفز ووقح ومنفلت ومتهم بأنه كان من المتلاعبين في أسلحة الدمار الشامل المزعومة بـ العراق وداعية إلى غزو العراق بقرار أميركي منفرد.

وذكرت غالبية الصحف الأميركية والبريطانية الصادرة اليوم إن بولتون سينضم إلى فريق ترمب بعد …

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