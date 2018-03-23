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دول في الاتحاد الأوروبي تعتزم طرد ديبلوماسيين روس
2018/03/23 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعتزم عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طرد ديبلوماسيين روس بعد هجوم كيميائي ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، بحسب ما قال مسؤول أوروبي في بروكسل اليوم الجمعة.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه بعد اليوم الأول من قمة أوروبية شارك فيها 28 عضوا، إن «بعض الأعضاء يدرسون احتمال طرد ديبلوماسيين […]

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