خروج أكثر 2200 مدني من الغوطة الشرقية

2018/03/23 | 13:20

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المعلومة/بغداد …

أفادت وسائل اعلام محلية ،اليوم الجمعة، بأن أكثر من 2200 مدني خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين.

وذكر وكالة الانباء السورية “سانا” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “المسلحين استهدفوا بالرصاص عائلة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أثناء محاولتها الخروج من مدينة حرستا ما أدى إلى إصابة الأب بجروح”.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي “جبهة أحرار الشام” وعائلاتهم من مدينة حرستا في الغوطة باتجاه محافظة إدلب.

وذكر المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الاتفاق تم التوصل إليه نتيجة مفاوضات مع قيادات “جبهة أحرار الشام” في الغوطة الشرقية.انتهى/25

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