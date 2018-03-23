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من جديد .. الجبهة التركمانية تعلن رفضها انتشار البيشمركة في كركوك
2018/03/23 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  كنوزميديا – سياسة    جددت الجبهة التركمانية العراقية اليوم الجمعة ، رفضها بعودة “البيشمركة” للمناطق المتنازع عليها معتبرة اياه بداية لاشعال الفتنة القومية .

  وذكر النائب ارشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية في تصريح تابعته ” وكالة كنوزميديا ” ، ان موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على خطه نشر قوات من البيشمركة مع القوات العراقية في […]

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