من جديد .. الجبهة التركمانية تعلن رفضها انتشار البيشمركة في كركوك

2018/03/23 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوزميديا – سياسة جددت الجبهة التركمانية العراقية اليوم الجمعة ، رفضها بعودة “البيشمركة” للمناطق المتنازع عليها معتبرة اياه بداية لاشعال الفتنة القومية .وذكر النائب ارشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية في تصريح تابعته ” وكالة كنوزميديا ” ، ان موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على خطه نشر قوات من البيشمركة مع القوات العراقية في […]

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