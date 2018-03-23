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مادورو يلغي 3 أصفار من العملة الفنزويلية
2018/03/23 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن أوراقا نقدية جديدة ستوضع قيد التداول في الرابع من حزيران/يونيو بدون ثلاثة أصفار في العملة الحالية البوليفار، من أجل التصدي للتضخم الكبير الذي يعصف بالبلاد.

وذكر الرئيس الاشتراكي خلال اجتماع لحكومته نقل التلفزيون وقائعه «قررت أن ألغي ثلاثة أصفار من العملة، وأن أسحب من التداول […]

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