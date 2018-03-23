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العراق يحقق الإكتفاء الذاتي من الأسماك ويمنع إستيراده
2018/03/23 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]أعلن العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الاسماك.وأصدرت وزارة الزراعة قرار تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "بمنع استيراد اﻻسماك المبردة من كافة المنافذ الحدودية بسبب وفرة المنتج المحلي ودعما له".وكان العراق قد شهد في السنوات القليلة الماضية انتشاراً لأحواض تربية الاسماك ما حقق وفرة في المنتوج وانخفاض اسعار السمك بالاسواق المحلية.

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