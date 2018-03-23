2018/03/23 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزيد من التفاصيل في الرابط ادناه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية تهريب أدوية ومنشطات رياضية في مطار البصرة) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية تهريب أدوية ومنشطات رياضية في مطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).