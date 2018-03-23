الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


بوتين يعد بتنفيذ البرنامج الانتخابي بأكمله
2018/03/23 | 13:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة 23 آذار/مارس، إن روسيا تحتاج قفزة نوعية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ كل ما تحدث عنه خلال الحملة الانتخابية.

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