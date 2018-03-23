رئيس كريدي سويس يحصد 10.3 مليون دولار في 2017

2018/03/23 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:حصل الرئيس التنفيذي لبنك "كريدي سويس" على 9.7 مليون فرنك (10.3 مليار دولار) تعويضات في العام الماضي.

وذكر البنك في تقريره السنوي الصادر اليوم الجمعة إن إجمالي الراتب والمكافآت التي حصل عليها "تيدجان ثيام" في 2017 انخفضت عن مستواها في 2016 عند 11.9 مليون فرنك.

وكان البنك قرر في العام الماضي خفض مكافآت القيادات التنفيذية العليا بنسبة 40% بعد انتقاد المساهمين خطط البنك حول المصروفات.

وأشار بيان البنك السويسري أن تعويضات "ثيام" تعكس أدائه القوي تجاه مجموعة من التدابير.

واوضح البيان أن إجمالي المكافآت التي حصل عليها موظفي البنك بلغت 3.19 مليار فرنك في العام الماضي مرتفعة بنسبة 3% عن العام السابق له.

وأوضح البيان أن إجمالي المكافآت التي حصل عليها الـ12 عضو بمجلس إدارة البنك تقاضوا تعويضات قيمتها 69.9 مليون فرنك في 2017، أقل بنحو 3 مليارات دولار عن مستواها في 2016.

وفي 2017 بلغ إجمالي خسائر البنك 983 مليون فرنك (1.05 مليار دولار)، مقابل خسائر قيمتها 2.7 مليار فرنك في 2016.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سهم "كريدي سويس" بنحو 1.07% إلى 16.12 فرنك سويسري.

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