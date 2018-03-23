الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


رئيس كريدي سويس يحصد 10.3 مليون دولار في 2017
2018/03/23 | 13:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر:حصل الرئيس التنفيذي لبنك "كريدي سويس" على 9.7 مليون فرنك (10.3 مليار دولار) تعويضات في العام الماضي.

وذكر البنك في تقريره السنوي الصادر اليوم الجمعة إن إجمالي الراتب والمكافآت التي حصل عليها "تيدجان ثيام" في 2017 انخفضت عن مستواها في 2016 عند 11.9 مليون فرنك.

وكان البنك قرر في العام الماضي خفض مكافآت القيادات التنفيذية العليا بنسبة 40% بعد انتقاد المساهمين خطط البنك حول المصروفات.

وأشار بيان البنك السويسري أن تعويضات "ثيام" تعكس أدائه القوي تجاه مجموعة من التدابير.

واوضح البيان أن إجمالي المكافآت التي حصل عليها موظفي البنك بلغت 3.19 مليار فرنك في العام الماضي مرتفعة بنسبة 3% عن العام السابق له.

وأوضح البيان أن إجمالي المكافآت التي حصل عليها الـ12 عضو بمجلس إدارة البنك تقاضوا تعويضات قيمتها 69.9 مليون فرنك في 2017، أقل بنحو 3 مليارات دولار عن مستواها في 2016.

وفي 2017 بلغ إجمالي خسائر البنك 983 مليون فرنك (1.05 مليار دولار)، مقابل خسائر قيمتها 2.7 مليار فرنك في 2016.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سهم "كريدي سويس" بنحو 1.07% إلى 16.12 فرنك سويسري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كريدي سويس يحصد 10.3 مليون دولار في 2017) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كريدي سويس يحصد 10.3 مليون دولار في 2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).


كامل التفاصيل في: موقع مباشر ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عبطان يقدم للجوية ملعب كربلاء مجانا مع منحة مالية في مشاركته الاسيوية
⋙ معلم أجنبي يخنق تلميذا في مدرسة بدبي
⋙ اطلاق نار واحتجاز رهائن في متجر جنوب فرنسا
⋙ واع / أمطار رعدية ابتداءً من يوم غد في اربع محافظات
⋙ غدا.. على ملعب البصرة الدولي قطر وسوريا في بطولة الصداقة الدولية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو ... مرجع ديني سياسيو العراق انتجوا "فساداً مابعده فساد"
⋙ مواصفات الصواريخ الأمريكية التي تحصل عليها السعودية (فيديو وصور)
⋙ بالصورة ....الولايات المتحدة تكرم العراقية "ام قصي التي فتحت دارها للناجين من جريمة سبايكر " ضمن اشجع خمس نساء بالعالم
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد