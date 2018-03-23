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الجمارك تعلن احباط عملية تهريب ادوية في مطار البصرة
2018/03/23 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجمارك تعلن احباط عملية تهريب ادوية في مطار البصرة

23 مارس, 2018 | 1:01 م   -   عدد القراءات: 19 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة، عن حجز ادوية ومنشطات رياضية في مطار البصرة الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إن فرقها الرقابية تمكنت من “حجز ادوية ومنشطات رياضية في مطار البصرة الدولي”، مشيرة الى “اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصوصها”.

وأكدت الهيئة أنها “تنظم حملة رقابية مكثفة على حركة المواد الدوائية للحيلولة دون دخول المواد الممنوعة والمخدرات الى البلاد”

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