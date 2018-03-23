البرازيل تقسو على مضيف المونديال وديا في عقر داره بثلاثية نظيفة

2018/03/23 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..حقق منتخب البرازيل انتصارًا عريضًا على منافسه الروسي بثلاثية نظيفة، ضمن اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب لوجنيكي في روسيا في اطار استعداداتهما لنهائيات كأس العالم التي ستضيفها روسيا الصيف المقبل.وكان الشوط الأول من أحداث اللقاء قد انتهى سلبيا بدون اي خطورة لمنتخب البرازيل الذي غاب عنه […]

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