الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


البرازيل تقسو على مضيف المونديال وديا في عقر داره بثلاثية نظيفة
2018/03/23 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

حقق منتخب البرازيل انتصارًا عريضًا على منافسه الروسي بثلاثية نظيفة، ضمن اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب لوجنيكي في روسيا في اطار استعداداتهما لنهائيات كأس العالم التي ستضيفها روسيا الصيف المقبل.

وكان الشوط الأول من أحداث اللقاء قد انتهى سلبيا بدون اي خطورة لمنتخب البرازيل الذي غاب عنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تقسو على مضيف المونديال وديا في عقر داره بثلاثية نظيفة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تقسو على مضيف المونديال وديا في عقر داره بثلاثية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).


كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إعتقال إمراة على صلة بهجوم جنوبي فرنسا
⋙ محطة فضاء صينية تخرج عن السيطرة وتتجه الى الأرض
⋙ الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن الاستيلاء على مدفع ثقيل يعود لتنظيم داعش
⋙ محافظ البصرة: لا وفيات بحادثة سقوط اللعبة وهذا هو العدد الحقيقي للمصابين
⋙ واع / بالصور.. الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بث مباشر | البرتغال × مصر | مباشر لحظة بلحظة
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة روسيا والبرازيل 0-3
⋙ واع / بالصور.. الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد