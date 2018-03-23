الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


الاستخبارات العسكرية تستولي على مدفع من العيار الثقيل
2018/03/23 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مزيد من التفاصيل في الرابط ادناه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تستولي على مدفع من العيار الثقيل) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تستولي على مدفع من العيار الثقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).


كامل التفاصيل في: القرطاس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إعتقال إمراة على صلة بهجوم جنوبي فرنسا
⋙ محطة فضاء صينية تخرج عن السيطرة وتتجه الى الأرض
⋙ الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن الاستيلاء على مدفع ثقيل يعود لتنظيم داعش
⋙ محافظ البصرة: لا وفيات بحادثة سقوط اللعبة وهذا هو العدد الحقيقي للمصابين
⋙ واع / بالصور.. الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بث مباشر | البرتغال × مصر | مباشر لحظة بلحظة
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة روسيا والبرازيل 0-3
⋙ واع / بالصور.. الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد