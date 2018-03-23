النفط يسجل أعلى إغلاق في شهرين مع مكاسب أسبوعية قوية

2018/03/23 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليغلق عند أعلى مستوى في 8 أسابيع كما سجل مكاسب قوية خلال الأسبوع الجاري.

واستفادت أسعار الخام من الأنباء الإيجابية بشأن تمديد اتفاقية أوبك بعدما صرح وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" بأن الأعضاء المنظمة وخارجها يجب أن يقوموا بالتنسيق معاً بشأن المعروض النفطي في 2019.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وغير الأعضاء في منتصف هذا العام من أجل مراجعة اتفاقية خفض الإنتاج لـ1.8 مليون برميل يومياً والتي ستظل سارية المفعول حتى نهاية 2018.

كما تلقى النفط دعماً قوياً من تعيين الرئيس الأمريكي "جون بولتون" كمستشار للأمن القومي والمعروف عنه معارضته الشديدة للاتفاق النووي الإيراني.

وعلى مدى جلسات الأسبوع، تأثر الذهب الأسود إيجابياً بالهبوط غير المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية التي تراجعت بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في حين كانت تشير التقديرات إلى الصعود.

من جهة أخرى، تواصل الولايات المتحدة زيادة إنتاجها من الخام أعلى مستوى 10 ملايين برميل يومياً حيث ارتفع في الأسبوع المنتهي في 16 مارس المقبل إلى مستوى 10.407 مليون برميل يومياً.

وكشفت بيانات "بيكر هيوز" أن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة صعدت بمقدار 4 منصات خلال هذا الأسبوع لتصل إلى 804 منصة، مواصلة صعودها للأسبوع الثاني على التوالي.

وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو الجلسة مرتفعة بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.58 دولار لتصل إلى مستوى 65.88 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ جلسة 26 يناير.

وعلى صعيد الأسبوع الجاري، فبلغت مكاسب الخام الأمريكي حوالي 5.8% مقارنة مع مستوى 62.34 دولار للبرميل المسجل في نهاية الجمعة الماضية، ليشهد أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو الماضي.

وبحلول الساعة 6:24 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 1.5% ليسجل 69.92 دولار للبرميل بعد أن تجاوز مستوى 70 دولاراً في وقت سابق للجلسة.

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