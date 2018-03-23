الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


إصابة 10 أشخاص بسقوط لعبة في مدينة العاب وسط البصرة
2018/03/23 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت دائرة صحة البصرة، اليوم الجمعة، عن إصابة عشرة أشخاص بجروح خفيفة ومتوسطة اثر سقوط لعبة بمدينة العاب وسط المحافظة.وافاد مسؤول اعلام دائرة الصحة علاء عيسى، أن "الاصابات العشرة وصلت إلى مستشفى الموانئ ومستشفى الفيحاء"، لافتا إلى أن "الحالات التي وصلت للمستشفى هي الآن في حالة استقرار".

وافاد مصدر امني، بسقوط عدد من الجرحى في إحدى مدن الألعاب وسط البصرة، اثر سقوط لعبة، موضحا ان الحادث وقع قبل قليل في مدينة للالعاب بمنطقة المعقل القريبة من مركز البصرة.

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