مدعي الإسلام هم أصحاب الفتنة ..

2018/03/23 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر الزبيدي

الإسلام هو الدين الذي ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز فقال (( أن الدين عند الله الاسلام )) والذي ختم به كل الديانات فمنها اليهودية المسيحية وغيرها....



فقسم مدعي الدين الإسلامي على نحو المناطقية والمذهبية والتبعية فمن كان بالمناطق الشرقية فيسجل شيعيآ ومن كان من بالمناطق الغربية فيعتبر سنيآ فلوا قلبنا صفحات التاريخ وقرأنا بعين العقل بعيد عن التعصب والتشدد الفكري أو الطائفي فسنتفاجئ بعدة ألغام في طريق قرأتنا بسبب زرعها من قبل مدعي الإسلام وحشوه بين الأسطر فيحرمون ويحللون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان ..؟

أولا: تُنقل لنا حادثة في كتاب (الكامل في التاريخ ج٩.؟ يذكرها لنا أبن الأثير ) فيكشف لنا حقيقة ماجرى على الموصل أنذاك في تلكم السنين العجاف فيقول إبن الأثير ..؟؟ في سنة ٥٨١ هجرية يقول احد قادة التكفير أنذاك التي أباح الموصل أنه لابد من قطع وتغير مجرى نهر دجلة عن الموصل فنقطع عنهم الماء والمؤونة من مأكل ودواء وغيرها ؟ لكي يستسلم ويخضع أهلها لنا ؟ بسبب رفضهم لدخول القوات التي تريد أن تبيح دمائهم وأعراضهم فقام الشعب الموصلي وعدة مدن قريبة محاذية لها قاتلوا وصمدوا بوجه التكفيرين ..؟

ونفس الخط والفكر وأحد رموزه يقوم بضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق وهو (الحصين بن النمير) ويحول هذا المعلم والصرح الإسلامي الى شُعلة من النيران وركام الأحجار المهدمة ؟ فكلا هذان الخطان يهتكون حرمة البيت الحرام لماذا فعل هذا ؟!!!

ثانيآ : فنسمع ايضا ممن اتخذ ذريعة الحب لأهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم) تشريعًا لكل أفعال وقبائح جرائم وهم فرقة (القرامطة) .

فمن قرأ التأريخ يعرف من هي تلك الحركات التي عاث قادتها هلاكًا ودمارًا بالإسلام والمسلمين وباسم تلك المذاهب والأغلب في مجتمعنا الإسلامي لم يعرف من هي تلك الحركات وما هي (عقيدتهم وأهدافهم ومنهجهم ) فمن ضمن الجرائم الكبرى التي قاموا كلا الخطيين المتطرفين هو هتك بيت الله الحرام التي وصفه الله سبحانه هذا البيت المبارك في كتابه الحكيم قال : ((إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [آل عمران: 96، 97 )) فيقدُمون تكفيريوا (الفكر والأخلاق ) منهم من سرقة نقل الحجر الأسود الى مدينة (الطائف) وهم القرامطة بقيادة (حمدان قرمط) ؟ويتحول بيت الله ليس كحجرٍ فقط بل ( كحج وطقوس الحج وذبح الأضاحي والطواف والصعود الى عرفة) يتحول إلى مكان نقل الحجر الأسود؟

والخط التكفيري الآخر يقوم بضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق وهو (الحصين بن النمير) ويحول هذا المعلم والصرح الإسلامي الى شُعلة من النيران وركام الأحجار المهدمة ؟ فكلا هذان الخطان يهتكون حرمة البيت الحرام لماذا فعل هذا ؟!!!

الجواب : ((لأنه وقعت بينهم وبين السلاطين أو السلطات الحاكمة أنذاك أختلاف على السلطة أو النفوذ وليس لأجل الحفاظ على الدين بل الإنتصار لنفسهم الأمّارة الشيطانية، فيمنع المسلمين الحج ويجبرهم بالذهاب الى( المدينة التي حولوا إليها طقوس الحج)!!!

فهنا نحاجج كل مدعي الإسلام إرهابي الفكر ونخاطبهم ونقول :

((أيها الدواعش هذه هي أفعال أمرائكم وقادتكم التكفيريين ...



فهنيئًا لكم بهكذا قادة مجرمين وتعسآ لكم ولجُّهال والسذج أتباعكم فأنكم لاتمثلون الإسلام وأهدافه النبيلة السامية الإنسانية السمحاء ....



وأما نحن هنيئٍأ لنا بقائدنا النبي الاكرم صلى الله عليه واله الذي قال بحقه الباري عزوجل : ( أنك لعلى خُلق عظيم) .

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