الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


شركات طيران عالمية تعلن استئناف رحلاتها إلى إقليم كوردستان بدءاً من الأسبوع المقبل
2018/03/23 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخطوط الجوية النمساوية

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