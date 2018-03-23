اصابة 14 شخصا بسبب حادث عرضي في متنزه ترفيهي بالبصرة

2018/03/23 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةكشفت مديرية الصحة في محافظة البصرة، الجمعة، إصابة 14 شخصاً بجروح متوسطة وخفيفة من جراء حادث عرضي في متنزه ترفيهي.ولفت هاشم الى أن "المصابين تم نقلهم على الفور الى مستشفى الفيحاء ومستشفى الموانئ لتلقي العلاج".

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