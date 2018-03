المنافذ الحدودية تنفي اغلاق منفذ الشلامجة

2018/03/23 | 22:55

نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، اغلاق منفذ الشلامجة بسبب وجود فيزا مزورة لمسافرين إيرانيين.

وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “الى كافة القنوات الفضائية والوكالات الاخبارية نود ان ننوه بأن قناة فضائية نشرة اليوم الجمعة الموافق تقريراً مفاده عن أغلاق منفذ الشلامجة الحدودي بسب وجود فيزا مزورة”.

واوضح البيان أن “المنافذ الحدودية اكدت وعلى لسان المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية أن أغلاق منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة لا أساس له من الصحة والموضوعية والمنفذ حالياً يعمل بكامل طاقته وكوادره العاملة”.

وتابع البيان أن “الهيئة تأمل من جميع القنوات الفضائية والوكالات الاخبارية زيارة المنفذ الان وندعو الى توخي الدقة والمصداقية والمهنية في نشر المعلومة والحصول عليها من مصادرها الأصولية والمعتمدة رسمياً”.

وأشار إلى أن أنه “بدورنا ننوه بان عدد الوافدين الذين عبروا المنفذ من الاجانب الذي شارك في أعياد نوروز قبل يومين بلغ اكثر من 25 الف مسافر وهذا أن دل عن شي انما يدل على مدى انسيابه دخولهم وفق القوانين والتعليمات الصادرة ولم تذكر اي حالة خرق او حادث”.

