الحشد الشعبي يحبط مخططا لـ

2018/03/23 | 23:00

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احبطت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي للهجوم على الأراضي العراقية وقطعاتنا الأمنية على الحدود إنطلاقا من الأراضي السورية.

وذكر موفدنا، إن مدفعية اللواء الـ28 في الحشد الشعبي استهدفت، مساء اليوم، تجمعا لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل الأراضي السورية، مبينا أن التجمع كان يضم نحو 15 عنصرا بالتنظيم الإرهابي بينهم "انغماسيون".

واوضح الموفد، أن العناصر الإرهابية كانت تخطط للهجوم قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية.

2018-03-23

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