الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


هجوم جديد من حمد بن جاسم على السعودية... ويتحدث عن
2018/03/23 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شن حمد بن جاسم بن جبر، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري السابق، اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار، هجوما جديدا على السعودية.

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