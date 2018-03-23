هجوم جديد من حمد بن جاسم على السعودية... ويتحدث عن

2018/03/23 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن حمد بن جاسم بن جبر، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري السابق، اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار، هجوما جديدا على السعودية.

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