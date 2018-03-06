2018/03/23 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: ضبط مستودع للعبوات بقضاء الحويجة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).
في أمن 23 مارس, 2018 5 زيارة
بغداد/SNG-
بالصور…الاستخبارات العسكرية تضبط مستودعا للعبوات الناسفة مخبأة تحت الارض في منطقة الجمالي بقضاء الحويجة في كركوك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: ضبط مستودع للعبوات بقضاء الحويجة في كركوك) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: ضبط مستودع للعبوات بقضاء الحويجة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).