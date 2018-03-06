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بالصور: ضبط مستودع للعبوات بقضاء الحويجة في كركوك
2018/03/23 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في أمن 23 مارس, 2018 5 زيارة

بغداد/SNG-

بالصور…الاستخبارات العسكرية تضبط مستودعا للعبوات الناسفة مخبأة تحت الارض في منطقة الجمالي بقضاء الحويجة في كركوك.

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