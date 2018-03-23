الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


الأنبار: مقتل ضابط في الجيش بتفجير عبوة شمالي الرمادي
2018/03/23 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   افاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الجمعة، بأن ضابطاً في الجيش قُتل بتفجير شمالي الرمادي.

وذكر المصدر إن “عبوة

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