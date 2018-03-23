2018/03/23 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الجمعة، بأن ضابطاً في الجيش قُتل بتفجير شمالي الرمادي.وذكر المصدر إن “عبوة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار: مقتل ضابط في الجيش بتفجير عبوة شمالي الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار: مقتل ضابط في الجيش بتفجير عبوة شمالي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).