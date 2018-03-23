خمسة الاف تذكرة مجانية لمباراة قطر وسوريا

2018/03/23 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداوعز رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة، بشراء 5 الاف تذكرة لتوزيعها مجانا على جماهير البصرة من اجل حضور مباراة قطر وسوريا في بطولة الصداقة الدولية.

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