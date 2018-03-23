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🔴 رونالدو يخوض مباراته رقم 900 أمام مصر
2018/03/23 | 23:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يخوض جناح المنتخب البرتغالي ونجم نادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو مباراته رقم 900 طوال مسيرته الإحترافية مع جميع القمصان التي مثلها، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده السيليساو أمام نظيره المصري.

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