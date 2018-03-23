فيديو - بث مباشر | البرتغال × مصر | مباشر لحظة بلحظة

2018/03/23 | 23:11

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وصول منتخبي مصر والبرتغال إلى ملعب المباراة

#الطريق_إلى_روسيا - وصول منتخبي مصر والبرتغال لملعب المباراة#ONSPORT pic.twitter.com/LlDfBNVnHs

— ON Sport (@ONsportEg) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

البدلاء / سعد سمير / مروان محسن / شيكابالا / سام مرسي / رمضان صبحي / حسام عاشور / مؤمن زكريا / أيمن أشرف / محمود كهربا / عمرو وردة / أحمد المحمدي / أحمد الشناوي

تشكيل منتخب مصر في مواجهة البرتغال #FIFADAY #Presentationsports#روسيا2018 #الفراعنة_وصلوا ✌️💪🇪🇬️ pic.twitter.com/YXr4BvS5n8

— Presentation Sports (@Presentation) ٢٣ مارس، ٢٠١٨يبدأ المنتخب المصري بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن محمد الشناوي / أحمد فتحي / على جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي / طارق حامد / محمد النني / تريزيجيه / عبدالله السعيد / محمد صلاح / أحمد حسن كوكا

البدلاء / خوسيه فونتي / جونكالو جويديس / روي باتريسبو / ريكاردو كواريسما / أددرين سيلفا / جيلسون ميرتنيس / ماريو روي / ويليام كارفاليوم / أندري جوميس /

Este é o nosso 11 inicial! Vamos, Portugal! #ConquistaOSonho #POREGY pic.twitter.com/ekDBngUZT8

— Portugal (@selecaoportugal) ٢٣ مارس، ٢٠١٨يبدأ منتخب البرتغال بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن روري باتريسيو / جولو كانسيلو / خوسيه فونتي / برونو ألفيش / ماريو روي / روبن نيفيس / ويليام كارفاليوم / جواو موتينهو / ريكاردو كواريسما / أندري سيلفا / كريستيانو رونالدو

تشكيل الفريقين

ويسعى المنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر إلى الاستفادة الكاملة من هذه المباراة وإشراك معظم اللاعبين الذين تم استدعائهم لقائمة المنتخب وتحقيق نتيجة إيجابية، والوقوف نوعا ما على الهيكل الرئيسي للتشكيل الأساسي للفريق.

#مصر 🇪🇬 🆚 #البرتغال 🇵🇹🏟 لاتس جران (زيورخ)⚽️ مباراة ودية🗓 23 مارس 2018⏱ CLT 9:45 #FIFADAY #Presentationsports#روسيا2018 #الفراعنة_وصلوا ✌️💪🇪🇬️ pic.twitter.com/wQJwJoLayg

— Presentation Sports (@Presentation) ٢١ مارس، ٢٠١٨أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول.........حيث حيث يلتقى المنتخب المصري نظيرة المنتخب البرتغالي على ملعب لاتس جران بسويسرا، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم

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