2018/03/23 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة صدى الأعلام ضرب أب ابنته الرضيعة، البالغة من العمر 3 أشهر، لأنها كانت “متقلبة المزاج” للغاية، ولأنه كان يتمنى مولودا ذكرا بدلا منها.وضرب جيسون بيتنر (33 عاما) ابنته الرضيعة، بشراسة محمومة، مما أدى إلى إصابتها بضرر بالغ في الدماغ و12 كسرا في مختلف أنحاء جسدها الغضّ.وبدأت الشرطة تحقيقا عقب إحضار الأب للطفلة إلى المستشفى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كسر رأس ابنته الرضيعة لأنه أراد ابنا! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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