صناديق التحوط تدرس تعبيرات

2018/03/23 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف تحليل أن "جيروم باول" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد لم يكن "سعيداً" بشكل خاص خلال أول مؤتمر صحفي عقده واستمر لمدة 40 دقيقة في محاولة لشرح اتجاه سعر الفائدة.

وقامت شركة أبحاث تدعى "براتل" والتي تقدم خدمتها بتوجيه من صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية ومديري الأصول، بتحليل مؤتمر "باول" الصحفي لما وصفوه بـ"التعبيرات الدقيقة" عبر استخدام برنامج التعرف على الوجود من قبل شركة تسمى "إيموتكس".

وكان البنك المركزي الأمريكي قرر في الأسبوع الجاري رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى في العام الجاري لتتراوح بين مستوى 1:50 إلى 1:75%.

وعقد "جيروم باول" أول مؤتمر صحفي عقب توليه رئاسة الفيدرالي الاحتياطي الأخير يوم الأربعاء الماضي بعد توليه مهام المنصب في فبراير الماضي خلفاً لـ"جانيت يلين".

ووجد التحليل أنه بدا على "باول" 41 تعبيراً لما يطلق عليه تعبير"الغضب" و36 تعبيراً رفضه القوي أي "الاشمئزاز" و4 تعبيرات فقط عن "الفرح".

ووفقاً للتحليل، عبر "باول" عن غضبه ورفضه القوي عند مناقشة قضية عما إذا كان هدف التضخم البالغ 2% متماثل وكذلك عند مناقشة الأمر المتعلق بالتوظيف.

كما أبدى الرئيس الجديد للفيدرالي غضباً عند سماعه أسئلة حول القضايا التنظيمية والتأثير التضخمي المحتمل للسياسة التجارية فيما أظهر اشمئزازاً بفعل سؤال حول الضغوط السياسية.

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