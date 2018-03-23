 مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية النرويجية

2018/03/23 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة…

قدمت الحكومة النرويجية , الجمعة, مشروع قانون يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه كاملا، مثل النقاب والبرقع في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال.

وأشارت وزيرة المالية النرويجية سيف ينسين، التي تقود “حزب التقدم” اليميني المعارض للمهاجرين، إلى أن بلادها ستصبح أول دولة في شمال أوروبا تفرض مثل هذا الحظر في قطاع التعليم، في حال وافق البرلمان على مشروع القانون.

واعتبرت الوزيرة مشروع القانون إشارة قوية مفادها أن النرويج “مجتمع مفتوح يرى أفراده وجوه بعضهم البعض”.

بدوره، رأى وزير المعارف والتكامل يان توري سانر المحسوب على التيار المحافظ، أن الحظر “سيضمن تواصلا مفتوحا مع الأطفال والطلبة والمهاجرين الجدد” في المؤسسات التعليمية.

وفي حال المصادقة على القانون، ستواجه المعلمات والطلبة الطرد من الجامعات والمدارس في حال ارتدائهن ملابس تغطي الوجه بشكل كامل.



وفي الوقت ذاته لا يشمل القانون الملابس التي تغطي الرأس فقط، مثل الحجاب.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الأوروبية، وتحديدا فرنسا وهولندا وبلجيكا وبلغاريا، بالإضافة إلى إقليم بافاريا الألماني، قد فرضت قيودا على ارتداء ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة.



وتخطط الدنمارك لفرض غرامات مالية على المخالفين./انتهى 25د

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