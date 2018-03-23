حزب العمال الكردستاني يعلن سحب مقاتليه من سنجار غرب الموصل

2018/03/23 | 23:25

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في أمن 23 مارس, 2018 6 زيارة

بغداد/SNG- أعلن حزب العمال الكوردستاني، الجمعة، عن سحب مقاتليه من قضاء سنجار غرب الموصل بناءا على طلب الحكومة العراقية.

وذكر الحزب في بيان تابعته /SNG/ ان “مقاتليه قد انهوا المهام التي كانت مناطه بهم في سنجار، مردفا بالقول ان عناصر الحزب سينسحبون كاملة من القضاء”.

وضاف انه “سحب مقاتليه بناءا على بطلب من الحكومة العراقية والكورد الايزيديين”، مشيرا الى ان “مقاتليه قد واجهوا الهجمات العنيفة التي شنها تنظيم داعش على سنجار”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لمح، الاثنين الماضي، خلال كلمة له في مؤتمر للسلك القضائي، إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار، من أجل “تطهيرها من عناصر حزب العمال الكوردستاني”.

يشار الى ان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري اعلن، الاربعاء الماضي، عن رفض بغداد لأي عملية عسكرية تقوم بها تركيا على الأراضي العراقية.

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