الجمعة 23 آذار 2018 م (6 رجب 1439 هـ)


واع / بالصور.. الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب
2018/03/23 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / بالصور..

الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب

23/03/2018 23:10:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / ح.ك

أقام أهالي منطقة الكرادة داخل، اليوم الجمعة، برعاية وزارة الشباب والرياضة إحتفالية بمناسبة رفع الحظر الكلي عن ملاعب كربلاء والبصرة وأربيل.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة تناغم معها الحضور الكبير من مختلف الفئات العمرية الذين ابتهجوا بعودة المباريات الرسمية الى الملاعب العراقية بعد القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

alforatnews.com/uploads/images/img5ab55d96ca62b
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / بالصور.. الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / بالصور.. الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).

كامل التفاصيل في: واع ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ محطة فضاء صينية تخرج عن السيطرة وتتجه الى الأرض
⋙ الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن الاستيلاء على مدفع ثقيل يعود لتنظيم داعش
⋙ محافظ البصرة: لا وفيات بحادثة سقوط اللعبة وهذا هو العدد الحقيقي للمصابين
⋙ حزب العمال الكردستاني يعلن سحب مقاتليه من سنجار غرب الموصل
⋙ إنتحار عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض في أربيل
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بث مباشر | البرتغال × مصر | مباشر لحظة بلحظة
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة روسيا والبرازيل 0-3
⋙ بالصور: ضبط مستودع للعبوات بقضاء الحويجة في كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد