2018/03/23 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بالصور..الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب

23/03/2018 23:10:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / ح.ك

أقام أهالي منطقة الكرادة داخل، اليوم الجمعة، برعاية وزارة الشباب والرياضة إحتفالية بمناسبة رفع الحظر الكلي عن ملاعب كربلاء والبصرة وأربيل.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة تناغم معها الحضور الكبير من مختلف الفئات العمرية الذين ابتهجوا بعودة المباريات الرسمية الى الملاعب العراقية بعد القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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