السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


🔴 البرتغال تفعلها للمرة الأولى في تاريخها
2018/03/24 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – نجح المنتخب البرتغالي في قلب الطاولة على نظيره المصري في المباراة الودية التي جمعتهم بملعب لوتزجروند بسويسرا، حيث حوّل السيليساو تأخره بهدف لفوز بهدفين بالدقيقتين 92 و 94، وهي المرة الأولى في التاريخ التي ينجح فيها المنتخب البرتغالي في تحقيق فوز عندما يدخل الوقت بدل الضائع متأخراً بالنتيجة.

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