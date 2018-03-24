2018/03/24 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – نجح المنتخب البرتغالي في قلب الطاولة على نظيره المصري في المباراة الودية التي جمعتهم بملعب لوتزجروند بسويسرا، حيث حوّل السيليساو تأخره بهدف لفوز بهدفين بالدقيقتين 92 و 94، وهي المرة الأولى في التاريخ التي ينجح فيها المنتخب البرتغالي في تحقيق فوز عندما يدخل الوقت بدل الضائع متأخراً بالنتيجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 البرتغال تفعلها للمرة الأولى في تاريخها) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 البرتغال تفعلها للمرة الأولى في تاريخها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).