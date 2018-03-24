كولومبيا تبعثر أوراق فرنسا- ديشان

2018/03/24 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية، تقدمت فرنسا بهدفين لأوليفييه جيرو (11) وتوما ليمار (26)، لكن لويس مورييل قلص الفارق (28).

وفي الشوط الثاني، عادل نجم كولومبيا راداميل فالكاو (62)، قبل أن يمنح خوان كينتيرو البلد الأميركي الجنوبي الفوز من نقطة الجزاء (85).

وهذه أول خسارة لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان في ثماني مباريات، والأولى على أرضها منذ سنة (أمام إسبانيا القوية صفر-2).

وذكر ديشان بعد المباراة: "علمتنا تشكيلة كولومبيا درساً في القتالية، ونحن أظهرنا القليل من الاكتفاء..



المستوى العالي له متطلبات ولم يكن هناك استجابة في الشوط الثاني".

وتخوض فرنسا التي تلعب في المونديال مع الدنمارك وأستراليا والبيرو في دور المجموعات، مباراة ودية ثانية ضد روسيا الثلاثاء المقبل في سان بطرسبورغ.

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