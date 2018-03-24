ياسين المصري - مقدمة (كتاب الإسلام جاء من بلاد الفرس)

2018/03/24 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري يذهب كل عام ملايين من المتأسلمين إلى مملكة آل سعود بهدف الحج أو العمرة في مكة (أقدس وأطهر بقعة على وجه الأرض لديهم).البعض منهم باع ممتلكاته أو استدان أو استطاع إلى ذلك سبيلا، ليأتي كي يؤدي الفريضة الخامسة عليه، ربما مرة واحدة في حياته، أسوة بنبيه (الكريم)، وربما يأتي مرارا وتكرارا ليرجع (كما ولدته أمه)، مغسول الذنوب التي ارتكبها خلال العام المنصرم، ليبدأ في ارتكابها في العام الجديد وهكذا دواليك، ......

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