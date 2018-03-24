مجلس الأمن القومي الأمريكي ينصح ترامب بطرد الدبلوماسيين الروس

2018/03/24 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى مجلس الأمن القومي الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، بطرد الدبلوماسيين الروس على خلفية تسمم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال، بمدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الجاري، وقد يتخذ القرار في أقرب وقت.

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