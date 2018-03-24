السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


قاسمي: الرياض اوصلت المبادرات السياسية لحل الازمات الي طريق مغلق
2018/03/24 | 02:24
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