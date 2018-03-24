2018/03/24 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفی الرد علي التصریحات الاخیرة لوزیرة الخارجیة السعودی عادل الجبیر فی معهد بروكینغز للابحاث فی واشنطن، قال قاسمی، انه (الجبیر) یتحدث عن الحل السیاسی لازمات المنطقة خاصة ازمة الیمن فی حین ان بلاده اوصلت جمیع المبادرات السیاسیة (لحل الازمات) خلال الاعوام الثلاثة الاخیرة الي طریق مغلق.واضاف، ان الجبیر لا یتحدث سوي بلغة القنابل والنیران والعنف مع الشعب الیمنی المظلوم الذی یعانی من الحصار والمجاعة.وتابع قائلا، انها لیست المرة الاولي التی یقوم فیها المسؤولون السعودیون حینما تطأ اقدامهم ارض الحكام المتغطرسین بتجاوز الحد فی الوقاحة والصلافة والتفوه بالكلام العبث والاباطیل.وذكر المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، انه لیس خافیا الیوم فی العالم علي الجمیع وحتي علي حكامهم الامیركیین، ای دولة وای فكر، ان لم نقل المصدر الوحید فهما المصدر الرئیس والمروج للارهاب وزعزعة الامن والتطرف وعدم الاستقرار فی المنطقة والعالم.واضاف قاسمی، ان ایران الشامخة دولة بحدود طبیعیة وتاریخ وحضارة طویلة وعریقة، ولاشك ان حدودها الثقافیة هی ابعد من حدودها الجغرافیة وهو فی الحقیقة نفوذ ذاتی وتاریخی وخالد.واكد بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة كان لها علي الدوام جهد مستمر ومتواصل فی مسار ارساء السلام وترسیخ الامن والاستقرار وكذلك مكافحة الارهاب والتطرف والعنف؛ ای التصدی لذلك الارهاب والتطرف والعنف المتوحش الذی فرضه البعض بالبترودولار والدعم الامیركی علي شعوب المنطقة.وكان وزیر الخارجیة السعودی عادل الجبیر الذی یرافق ولی العهد محمد بن سلمان فی زیارته الي واشنطن، قد اتهم فی تخرصاته فی معهد بروكینغز للابحاث، ایران بدعم الارهاب.انتهي ** 2342

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).